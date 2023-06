Arrestato a Malpensa | chi è questo italiano | Ucraina | colpo grosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un arresto legato alla Russia, è avvenuto giovedì all'aeroporto di Milano. A finire in manette, incaso, è stato il 29enne Alessandro Bertolini, foreign fighter di Rovereto che, secondo le accuse, dal 2016 avrebbe combattuto con le milizie filo-russe prendendo parte "ad azioni dirette a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale del governo ucraino". Nel frattempo in, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato il rafforzamento delle linee difensive ai confini settentrionali del Paese dopo le notizie sullo spostamento delle unità del gruppo Wagner in Bielorussia e ha espresso preoccupazione per il potenziale rischio rappresentato dalla possibilità che i russi decidano di far esplodere la centrale di Zaporizhzhia. Zelensky è stato poi informato dai membri del Consiglio ...