Arnold Schwarzenegger | Mia madre ha pianto quando ha visto che avevo poster di uomini appesi alle pareti

Durante l'adolescenza, mentre sognava di diventare un bodybuilder di fama mondiale,aveva appeso alla parete della sua stanza poster di pugili, lottatori e campioni di bodybuilding , la cui vista sconvolse la madre della star. "Mia madre guardava sempre quel ...A volte ritornano. O forse non se ne vanno mai davvero.(76 anni il 30 luglio) ex culturista, ex eroe d'azione sul grande schermo, ex governatore della California, è più vivo che mai. Netflix lo ha appena riportato alla ribalta come ...Il popolare franchise cinematografico, ha raccolto nel tempo un ampio cast corale che ha visto la partecipazione, fra i tanti, anche di Terry Crews,e Chuck Norris. Il nuovo ...

Arnold Schwarzenegger: "Mia madre ha pianto quando ha visto che ... Movieplayer

Vedendo i poster di uomini pieni di muscoli nella sua stanza, la madre di Arnold Schwarzenegger piangeva davanti alla parete temendo che lui fosse gay.A volte ritornano. O forse non se ne vanno mai davvero. Arnold Schwarzenegger (76 anni il 30 luglio) ex culturista, ex eroe d'azione sul grande schermo, ex governatore della California, è più vivo che ...