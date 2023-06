Armonie della Sera al Cenacolo di Santa Croce | Giuseppe Martucci e Brahms in concerto

Sera arriva al celebre Cenacolo di Santa Croce: serata di musica da camera con Marco Sollini e un quartetto d'archi. Programma con Giuseppe Martucci e Brahms. Prenotazioni su ...... spaziando dalla canzone degli anni '70 allo swing, dalle parodie allesudamericane, ... sketch divertenti e racconti, con un repertorio memorabile, il brano vincitore del Premiocritica a ...Sarà il Trio Les Romantiques ad aprire il programmarassegna "in Santa Maltide", nella bella chiesa Vergine dell'Accoglienza, ad Andora, in via Cavour, domenica 2 luglio alle 21.15. Il Trio Les Romantiques, formatosi nel 2012, è composto ...

Armonie della Sera al Cenacolo di Santa Croce, Giuseppe Martucci ... LA NAZIONE

Armonie della Sera arriva al celebre Cenacolo di Santa Croce: serata di musica da camera con Marco Sollini e un quartetto d'archi. Programma con Giuseppe Martucci e Brahms. Prenotazioni su www.santacr ...Martedì grande spettacolo con "Il Barbiere di Siviglia" di Rossini. L’associazione "Armonie in villa" esporta la tradizione italiana all’estero.