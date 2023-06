(Di venerdì 30 giugno 2023) Archiviate le accuse di violenze e il divorzio da Elizabeth Chambers (arrivato solo pochi giorni fa) per l'attore di Chiamami col tuo nome è tempo di ripartire. E il cuore ha ripreso a battere per l'ex, sotto il sole di Portofino

Armie Hammer e Lisa Perejma, è di nuovo amore Vanity Fair Italia

