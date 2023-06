Aria di purghe nei palazzi moscoviti Ma dietro le quinte

(Di venerdì 30 giugno 2023)l’apparente restaurata normalità, i contraccolpi politici della «prigozhinshina» di sabato scorso continuano a svolgersi sotto sotto il proverbiale tappeto. Principale indicatore della situazione, la posizione del generale Surovikin. DIVERSE first appeared on il manifesto.

Nel 2015 lascio Istanbul, l'è irrespirabile dopo la doppia tornata elettorale e la ripresa ... Cosa sia successo in questi ultimi 7 anni (a parte lepost fallito golpe) si può riassumere in ...Nel 2015 lascio Istanbul, l'è irrespirabile dopo la doppia tornata elettorale e la ripresa ... Cosa sia successo in questi ultimi 7 anni (a parte lepost fallito golpe) si può riassumere in ...