(Di venerdì 30 giugno 2023)– Foto Monica Baldini per L’OpinionistaPORTO ERCOLE – Latravolgente dinanzi l’Isolotto dalla spiaggia de La riva del Marchese – Loc. Le Viste è fonte dolce e profonda di ispirazione. PORTO ERCOLE Vedo l’Isolotto del Montei gabbiani che s’alzano robusti gracchiare fare cerchi in volo le barche poggiarsi sul terso mare predatrici di pace l’aria d’estate le farfalle gialle bianche ricamare la roccia di pini ginestre sui sentieri di immani oleandri e cicale Vedo Joyce il suo Ulisse la mia vacanza un sapore diche avvolge Sento la visione che s’espande palpitare il cuore Maremma cara e bella. L'articolo L'Opinionista.

... preferendo outfit daisobri e scuri, poi con il procedere delle trasmissioni ha ritrovato ... De Filippi appare serena e si gode una cavalcata in un maneggio nei pressi dell', dove sta ...Ancora sull', la spiaggetta conosciuta con il nome di La Bionda è una vera delizia di ... A colpire i turisti non è tanto la spiaggetta in sé, quanto idell'acqua e il fondale di ...... che approfondiamo nell'articolo sulle spiagge più belle dell'. È una delle più belle ... Selezionata perché : qui si possono ammirare i tipicimaremmani di natura e mare, al meglio. ...

Argentario: colori, bellezza, emozioni … magia di un paesaggio L'Opinionista

Porto Santo Stefano – Tra le bandiere dell’Argentario c’è senza dubbio posto per l’attuale ds Remo Cedroni, un nostalgico del calcio che fu e ancorato a valori dello sport, primo fra tutti l’attaccame ...Viaggio in 5 tappe sull'Isola del Giglio, una perla di rara bellezza della Toscana e del nostro Paese, da vivere e scoprire a 360°. Per godersi una vacanza estiva da sogno in un luogo che di sogni ne ...