(Di venerdì 30 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Domani entra ufficialmente in vigore il nuovo Codice degli: fiducia a piccoli comuni, sindaci e imprese, sblocco dei cantieri, norme più snelle e veloci.Contro il pericoloso immobilismodei NO, finalmente parte uno strumento fondamentale per favorire infrastrutture, lavoro e crescita in tutto il Paese, nel nome dei SI’. Avanti così”. Così su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Per questo il vicepremier Matteoè stanco di aspettare e chiede a gran voce che l'Europa ...vice premier sul tema immigrazione parlando a margine di un seminario sul nuovo codice degli-......infiltrandosi nella macchina di una persona che lavora al dicastero guidato da Matteo. Il ...verbali di sedute di commissioni incaricate di valutare le proposte per l'assegnazione di......per evitare che si creassero posizioni di vantaggio in favore di operatori scelti in più... non esita ad esprimere forti perplessità, tanto da essere bacchettato dae costretto di lì a ...

Appalti, Salvini "La riforma supera l'immobilismo ideologico" La Provincia di Cremona e Crema

ROMA (ITALPRESS) – “Domani entra ufficialmente in vigore il nuovo Codice degli Appalti: fiducia a piccoli comuni, sindaci e imprese, sblocco dei cantieri, norme più snelle e veloci.Contro il pericolos ...Il ministro delle Infrastrutture e trasporti è intervenuto oggi al Castello di Novara in occasione del seminario organizzato dal Comune per discutere sulle novità del regolamento che disciplinerà i co ...