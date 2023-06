Anziano costretto a vivere in auto | Nappi e Papa | “Trapanese si diletta nel gioco delle tre carte”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“È inammissibile che dopo la nostra denuncia sullo stato di degrado in cui èAntonio, il 73enne gravemente malato, che da 4 mesi ‘abita’ in un’davanti all’ufficio postale di Via Suarez all’Arenella, l’assessorecontinui a fare iltre. Risponde piccato alle segnalazioni e sottolinea che il Comune si sta occupando del caso già da tempo, ma nei fatti l’è stato letteralmente dimenticato dalle istituzioni, non ha ricevuto ancora un alloggio e le cure adeguate per i suoi problemi di salute, né tantomeno l’assistenza che in una città civile come Napoli, si dovrebbe garantire a chi come lui va strappato a quell’inferno. Ribadiamo la necessità di un intervento da parte del ...