Anticipazioni La Promessa | Finale Di Stagione | Pia Viene Avvelenata!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 30 giugno 2023)Ladi: Pia inizia a stare male e si scopre che c’è qualcuno che la sta avvelenando. La donna cerca di capire chi sia stato… Lava avanti in Spagna con tanti nuovi colpi di scena e trame interessanti. Suldella prima, da poco iniziata in Italia, ci saranno tante novità ed una di queste avrà a che fare con Pia. La domestica affronterà momento difficile e si crederà si stia trattando di un avvelenamento.Ladi: Pia toglie la vita a Juan per difendere Teresa! Lava avanti in Spagna e nel corso delle puntate che chiudono la prima, Pia si macchia di un ...