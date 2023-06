Annunciato l’ATP Challenger 125 di Olbia

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) MEF Tennis Events ed il Tennis Club Terranova annunciano la nascita dell’. La Sardegna aggiunge un altro evento internazionale al suo calendario, dal 15 al 22 ottobre il rinomato club olbiese sarà teatro di una manifestazione ATP125. Posizionato in una settimana strategica, scelta su richiesta del, l’si giocherà su campi in greenset ed avrà un ruolo determinante nella corsa per un posto all’Australian Open. Le parole di Marcello Marchesini – “Stavamo per annunciare un ATP100 a fine settembre, fino a quandoci ha contattati chiedendoci di organizzare il torneo diad ottobre e di farlo diventare un evento di categoria 125. Abbiamo accettato la richiesta con ...