Annalisa Scarrone si sposa in segreto | un matrimonio da sogno con Francesco Muglia

(Di venerdì 30 giugno 2023)si èta in una cerimonia da, la cantante icona pop ha detto “sì” al suo partnernella Basilica di Sanad Assisi. Il, molto atteso dai fan, è stato celebrato con emozione e riservatezza.non ha ancora mostrato il suo abito da, alimentando la curiosità dei suoi seguaci. Il banchetto nuziale si è svolto con intimità alla Locanda del Cardinale, con un menù che ha accontentato anche gli ospiti vegetariani.hanno scelto vini pregiati, come il Sagrantino di Montefalco del 2019, per accompagnare i loro festeggiamenti., un ...

Solo qualche giorno fa vi avevamo rivelato quella che - all'apparenza - sembrava la data ufficiale delle nozze die Francesco Muglia : come riportava Il Corriere della Sera, la coppia sarebbe convolata a nozze sabato 1° luglio, ma, a sorpresa e in gran segreto il loro matrimonio è già avvenuto! ...è una delle cantanti del momento, ma la sua vita non gode di gioie solo dal punto di vista professionale: da poche oreè sposata con il fidanzato, Francesco Muglia . La loro è una relazione vissuta lontano dai riflettori ed anche il matrimonio è stato molto intimo: sono poche le persone che hanno ..., che all'anagrafe è, e Francesco Muglia si sarebbero conosciuti a un evento sulla Costa Smeralda, ed è qui che il manager l'avrebbe notata. Stando a Il Messaggero, sarebbe ...

Annalisa e Francesco Muglia si sposano ad Assisi: la chiesa, il ristorante, gli invitati e l'orario ilmessaggero.it

Scopriamo cosa c'è da sapere sui genitori della cantante Annalisa: dalla carriera al legame speciale con la figlia.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...