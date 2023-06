Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati | la cerimonia intima ad Assisi e poi la grande festa da sogno

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) La cantantesiieri, giovedì 29 giugno. I duediventati marito e moglie con unaad, alla presenza di un ristretto gruppo di amici e familiari. Laè rimandata a domani. Lei è la regina dei tormentoni dell’estate 2023, in radio con Disco Paradise – con Fedez e J-Ax – e con Mon Amour, in solitaria. Lui è, 42 anni, vicepresidente marketing di un colosso delle crociere. Sui social dell’artista nonarrivati ancora aggiornamenti. Tutto procede in gran segreto ma i primi dettagli hanno raggiunto il web. Il matrimonio è già stato celebrato, nella ...