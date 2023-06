Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati | invitati Vip al matrimonio segreto e abito | i dettagli

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si è celebrato ieri, venerdì 29 giugno, nel massimo riserbo, iltra. Le nozzestate celebrate presso la Basilica di Sanad Assisi, in attesa del rito civile in programma per domani, 1° luglio a Tellaro, dove si svolgerà una grande festa in cui saranno accolti gli amici... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.