Andrea Pennacchi nell' Arlecchino di Goldoni rivisitato

'Siamo tracotanti, abbiamo preso un testo che non aveva mai fatto nessuno'. È così che, raccontandosi all'ANSA, esordisce dopo aver preso il ruolo di una delle maschere più celebri di Carlo Goldoni : L'Arlecchino servitor di due padroni. Una versione nuova quella ..."Mi tremano i polsi e le vene al pensiero. È un bel 'cimento' come diciamo noi in Veneto". Sorride, perché per un attore certi ruoli, anche dopo tanti anni di palcoscenico, sono sempre altissimi. Ancora più se sei veneto e ti ritrovi a tu per tu con la maschera per eccellenza della ...

“Siamo tracotanti, abbiamo preso un testo che non aveva mai fatto nessuno”. È così che Andrea Pennacchi, raccontandosi all’ANSA, esordisce dopo aver preso il ruolo di una delle maschere più celebri di ...Le mie ragazze di carta, la nuova opera di Luca Lucini con Maya Sansa e Andrea Pennacchi, sarà nelle sale dal 13 luglio.