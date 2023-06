André Anderson accusato di pregare troppo | il San Paolo lo scarica

(Di venerdì 30 giugno 2023) ROMA -non ha trovato fortuna con la maglia del San. In prestito ad aprile 2022 dalla Lazio , ha collezionato solo una manciata di presenze. Ora il ritorno a Formello con il ...

ROMA -non ha trovato fortuna con la maglia del San Paolo. In prestito ad aprile 2022 dalla Lazio , ha collezionato solo una manciata di presenze. Ora il ritorno a Formello con il diritto di ...Goncalves si è espresso anche per mantenere nel fascicolo l'episodio del documento golpista trovato in casa dell'ex ministro della Giustizia di Bolsonaro,Torres. E, nella ricostruzione del ...Goncalves ha votato per mantenere nel processo l'inserimento del documento golpista trovato in casa dell'ex - ministro della Giustizia di Bolsonaro,Torres , segretario alla Sicurezza di ...