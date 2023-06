Ancora violenze in Francia. Il Paese a ferro e fuoco. Macron presiederà nuova riunione dell'unità di crisi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Terza notte diin. I 40mila agentie forze'ordine schierati non hanno impedito un'altra notte aper l'uccisione, martedì scorso a Nanterre, nella periferia di ...

Nella notte,armi e granate contro la polizia, che denuncia: "Non possiamo difenderci". ... Gli 007 avvisano di aspettarsi "una propagazione delle" e "azioni mirate sulle forze dell'...... la nostra polizia, gendarmi e vigili del fuoco hanno affrontato coraggiosamenterare. ... potrebbe dunque anticipare il rientro a Parigi primache le discussioni con gli altri capi di ......parigina bus e metro hanno smesso di circolare alle 21 nei quartieri dove sono esplose le. ... potrebbe dunque anticipare il rientro a Parigi primache le discussioni con gli altri capi ...

Ancora violenze in Francia. Il Paese a ferro e fuoco AGI - Agenzia Italia

Terza notte di violenze in Francia. I 40mila agenti delle forze dell'ordine schierati non hanno impedito un'altra notte a ferro e fuoco per ...Schierati 40 mila agenti. Oltre 400 persone fermate. A Parigi saccheggiati numerosi negozi anche nella centralissima rue de Rivoli ...