Ancora una volta il Mossad dimostra di poter colpire in Iran

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ieri ilha diffuso un comunicato rivelando “un’operazione antiterrorismo in territorioiano” che ha portato all’arresto del capo di una cellula terroristica. La sua confessione ha poi aiutato le autorità di Cipro a smantellare il nucleo che stava pianificando attacchi contro ebrei e cittadini israeliani. Ilnon ha specificato se l’arresto sia avvenuto prima o dopo che le autorità cipriote avessero azzerato la sua rete. L’uomo si chiama Yusef Shahabazi Abbasalilu e durante l’interrogatorio, di cui è stato diffuso un video, ha fornito dettagli sui piani: era pronto ama è fuggito indopo aver scoperto che le autorità cipriote lo stavano cercando; aveva ricevuto istruzioni e armi da alti membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’. In ...

Le federazioni, il Coni, l'Italia Team hannovolta frantumato il record, sta succedendo dai Giochi estivi, quelli invernali, gli Eyof e i Giochi del Mediterraneo. Se vogliamo leggere i ...poche ore per aderire alla rottamazione 2023 , il termine per presentare domanda di adesione, infatti, scade il 30 giugno. C'èproroga al 30 settembre , per la presentazione delle domande, ...... prosegue la nota che precisacome "nei cedolini le due somme sono ora identificate ... A ognuna delle voci corrispondenota illustrativa riportata in coda al cedolino stesso". L'Inps ricorda, ...

Ancora una canzone dei Lambchop Il Post

Nonno Elio guardava ‘La vita in diretta’ alla televisione e così ha appreso della morte della nipote, Michelle Maria Causo, ammazzata a ...Tre quarti (75%) dei dipendenti italiani prenderebbe in considerazione la possibilità di cercare un nuovo lavoro se scoprisse l'assenza di politiche su misura ...