Anche a Bergamo dal 6 luglio al via i saldi | i consigli di Adiconsum per acquisti in sicurezza

(Di venerdì 30 giugno 2023). Iestivi in Lombardia partiranno giovedì 6, per una durata di 60 giorni con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. Previsioni di spesa che vanno dai 120 euro per i più giovani ai 150 euro per gli adulti, che scontano evidentemente le difficoltà economiche inflattive sui generi di prima necessità, gli aumenti dei mutui e delle utenze di questo periodo. “Ricordiamo – dice Mina Busi, presidente di-, che entrano in vigore dall’12023 nuove misure sugli sconti di fine stagione previste dal decreto legislativo, approvato lo scorso 7 marzo, in attuazione della direttiva Ue N. 2019/2161. Sono previste regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite nei siti e-commerce, con sanzioni più gravose per pratiche ...

... non sarà possibile purtroppo recuperare i concerti previsto a Vercelli, Grado (GO), Acri (CS) e, per i quali è possibili richiedere il rimborso nei circuiti autorizzati.le ...è partita ufficialmente la raccolta firme lanciata dalla Cisl, nell'ambito della proposta di legge di iniziativa popolare "Partecipazione al lavoro" depositata lo scorso 20 aprile ...Un ruolo da protagonista l'ha ricopertonella serie della Finale Scudetto contro l'Itas ... D'Amico ha fatto parte del roster dell'Agnelli Tipiessein Serie A2. Durante la sua militanza ...

Rifugiarsi negli orti urbani (anche a Bergamo) L'Eco di Bergamo

Bergamo. I saldi estivi in Lombardia partiranno giovedì 6 luglio, per una durata di 60 giorni con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. Previsioni di spesa che vanno dai 120 euro p ...I saldi estivi in Lombardia partiranno giovedì 6 luglio, per una durata di 60 giorni con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. Previsioni di spesa che vanno dai 120 euro per i più ...