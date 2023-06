American History X | la storia vera che ha ispirato il film

(Di venerdì 30 giugno 2023)X,del 1998, liberamentealladi Frank Meeink, esponente di spicco del movimento neo-nazistao che, dopo aver trascorso anni in prigione, sconfessò i suoi ideali razzisti; ora Meeink è un fiero sostenitore dell’uguaglianza e tiene conferenze sul tema in tutti gli Stati Uniti. Ildi Tony Kaye vede protagonisti Edward Norton ed Edward Furlong. Frank Meeink, nato nel 1975 in un quartiere popolare di Philadelphia, passa un’infanzia complicata; subisce infatti violenze continue dal patrigno, mentre la madre non si occupa di lui. Cresciuto in un ambiente di estrazione irlandese, imperniato su rigidi valori cattolici, Frank non ha modo di confrontarsi in modo proficuo con altri modi di vivere, ma almeno ...

X (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Tony Kaye, con Edward Furlong, Elliott Gould, Edward Norton, Jennifer Lien, Avery Brooks, Fairuza Balk, Beverly D'Angelo e ...Stasera , 30 giugno 2023, su Iris , canale 22 del digitale terrestre, in prima serata, a partire dalle 21:00, va in ondaX con Edward Norton . La pellicola, diretta da Tony Kaye è stata scritta da David McKenna. Anne Dudley ha composto le musiche. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del ...Su Iris (canale 22) alle 21 c'èX , per cui l'attore statunitense prese una nomination agli Oscar. I GIORNI DEL CORAGGIO Prima guerra mondiale, Francia. La compagnia C dell'esercito ...

American History X stasera in tv, 5 curiositĂ sul cult con Edward Norton Ciak Magazine

