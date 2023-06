Ambiente | Legambiente | ' da Lago di Garda segnali buoni ma criticità persistenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - La Goletta dei Laghi 2023, la campagna di Legdedicata alla difesa delle acque dei bacini lacustri italiani, ha fatto tappa suldi, incrociando i rilievi effettuati sulle sponde lombarda e veneta. Lo comunica l'associazione ambientalista, spiegando che sono stati prelevati 13 campioni, di cui 7 in Lombardia e 6 in Veneto. Sulle sponde lombarde delrisulta fortemente inquinata la foce del torrente in località Santa Maria di Lugana a Sirmione. È inoltre fuori dai limiti di legge il nuovo punto di campionamento di Toscolano Maderno, precisamente la foce del rio Lefà. Tuttavia, ci sono anchepositivi: i punti di Salò, Padenghe sul, la foce del Rio nell'oasi San Francesco dele la foce del Torrente ...