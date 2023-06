Alloggia in un Airbnb apparentemente carino e pulito | il giorno dopo si risveglia piena di bolle per colpa di

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ci spostiamo in Colorado dove una donna hato in une sistemato... In realtà ilsidi: ecco di chi è laEsistono tanti animali in via d'estinzione, dal panda ai leopardi, eppure quelli che seriamente dovrebbero sparire dalla faccia della terra continuano a moltiplicarsi pericolosamente. Se qualcuno ha subito pensato alle zanzare - visto il periodo estivo, vi diciamo subito che non sono loro le responsabili dei bubboni che una donna adesso ha sul viso e sul corpo. E no, non sono nemmeno mosche e scarafaggi. Ad essere terribilmente spaventose, come testimonia la TikToker, sono le cimici dei letti, i peggiori insetti esistenti al ...