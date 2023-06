Allarme nelle spiagge italiane | fate attenzione a questo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 30 giugno 2023) Social. . Finalmente l’estate è arrivata e gli italini possono concedersi una piacevole giornata al mare. Sole, acqua saltata, sabbia e tanto divertimento: dovrebbero essere queste le caratteristiche di un’uscita fuori porta. Eppure non sempre è così. Una giornata al mare da dimenticare quella dei bagnanti della spiaggia di Cerveteri che, rientrati a casa la sera, si sono ritrovati pieni di bolle su collo, braccia e schiena. Una notizia diffusa su Facebook dove alcuni utenti hanno segnalato con non poco stupore e disagio questi episodi. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi anche: Giuliacci, la bella notizia per tutti gli italiani: che tempo farà in estate Leggi anche: Tragedia a Jesolo, è morto in spiaggia davanti ai familiari Leggi anche: Misteriosa palla di ferro ritrovata in spiaggia: interviene la polizia Leggi anche: Nuovo divieto in Italia quest’estate? Ecco ...