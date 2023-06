Allarme bomba a Udine | evacuato parco pubblico

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 giugno 2023) Unè stato diffuso questa sera da una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno nelBrun, a. Intorno alle 20 è scattato l'e il protocollo della Questura previsto per questo tipo di emergenze. In pochi minuti le tante famiglie con bambini che si trovavano nele anche i numerosi passanti sono stati fatti allontanare daldalle forze dell'ordine intervenute sul posto. Molti si erano dati appuntamento proprio nello spazio verde per seguire l'esibizione di alcuni gruppi musicali. Pochi minuti dopo sono giunti gli artificieri che hanno avviato una accurata ispezione nella zona. Fino a questo momento, però, secondo quanto si è appreso, non sarebbero stati trovati ordigni o comunque oggetti sospetti.