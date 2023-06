Alla «Notte Bianca» di Osio arriva L’Eco café

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sabato sera, 1° luglio, i bar e le strade del centro storico del paese diventeranno veri e propri palcoscenici a cielo aperto, con tanti spettacoli in programma per il divertimento di tutta la famiglia. In piazza ci sarà anche la redazione mobile dedi Bergamo che racconterà tutta la serata, con un focus particolare sulla sostenibilità

Il giovane dall'alba di giovedì è in carcere: per tutta laè stato ascoltato dagli agenti ... messobell'e meglio su un carrello, grondare sangue. 'Cosa hai lì dentro Ti serve una mano' , ......modo di essere perché ci hanno levato tutto' Non si placa la reazione popolare in seguito... Il Ministro dell'Interno Darmanin ha mobilitato per ladi giovedì ben 40 mila agenti su tutto il ...La vittima, è stata condotta ormai moribonda dagli amiciclinica Pineta Grande di Castel ... La7.it - Tutto è avvenuto la scorsain piazza Villa a Casal di Principe , nel casertano. Una lite ...

Aulla si prepara alla notte bianca, tra bancarelle, street food e ... La Gazzetta di Massa e Carrara

Una scossa di terremoto si è verificata durante la notte nell'area del Vulcano Campi Flegrei. Alle 4.27 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento ...Parigi, 30 giu. (askanews) - Parigi, Lille, Nanterre e Boreaux ma anche tante altre città francesi in fiamme per la terza notte consecutiva di disordini scatenati dalla morte di Nahel, un ragazzo di 1 ...