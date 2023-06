Alessia Marcuzzi | video hot in spiaggia | le sexy inquadrature fanno impazzire i fan

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 30 giugno 2023)si sta concedendo qualche giorno di vacanza al mare e, infatti, sta pubblicando varie storie sul proprio profilo Instagram per mostrare ai suoi follower anche i prodotti della sua linea di beauty. I fan della conduttrice romana la seguono molto appassionatamente e, ogni volta, che posta qualche contenuto, la riempiono di complimenti e like. Chissà cos’avranno pensato delle ultime storie cheha pubblicato. Le storie Instagram diMolti fan dilei complimenti per la sua bellezza senza tempo, per quella semplicità e naturalezza che è riuscita a mantenere negli anni e, anche, per il suo corpo che, a cinquant’anni, sembra quello di una ragazzina. Proprio nelle ultime storie Instagram, la ...