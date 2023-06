Alberto Angela dato per morto | ecco la verità su quello che gli è successo

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 30 giugno 2023) Da anni sul piccolo schermoè il vero erede di suo padre Piero. Grazie al suo insegnamento possiamo dire che la Rai non potrebbe proprio fare a meno di lui e dei suoi programmi. In una recente intervista ha parlato del suo futuro ma ha anche parlato di una fake news che in L'articolo proviene da KontroKultura.