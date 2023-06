Albatross – Oltre la tempesta | la storia vera che ha ispirato il film

(Di venerdì 30 giugno 2023)ladel 1996 di Ridley Scott è liberamentealladell’affondamento dell’, un brigantino, al largo del Golfo del Messico, il 2 maggio del 1961. Al momento della tragedia, la nave, facente parte della flotta di una scuola nautica, era impegnata in un viaggio didattico verso le isole Galapàgos, e contava a bordo una ventina di persone, tra membri dell’equipaggio e studenti, sei delle quali persero la vita. Nel 1959, Christopher Sheldon, proprietario della Ocean Academy Ltd, acquista un piccolo veliero di costruzione olandese, l’Alk, e dopo averlo riadattato a brigantino, decide di utilizzarlo come imbarcazione da addestramento per la sua accademia di navigazione. Nel giro di tre anni l’Alk, ...

"L'Albatross - Oltre la tempesta", alle 21.10 su Rai Movie il film del 1995 con Jeff Bridges. Ecco la trama. Anno 1960. Per tredici studenti dell'Ocean Academy (una scuola di vela) inizia la parte più ... L'Albatross - Oltre la tempesta è la pellicola che va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Si tratta di una pellicola che racconta un'incredibile quanto tragica storia vera. Diretto da Ridley Scott

L'albatross - Oltre la tempesta, la vera storia del naufragio in cui morirono degli adolescenti ilGiornale.it

Il naufragio secondo Ridley Scott nel film "L'albatross. Oltre la tempesta" in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama.