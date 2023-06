Alan Arkin | morto l' attore premio Oscar di Little Miss Sunshine

Roma, 30 giu. Mondo del cinema in lutto. E' morto alleta' di 89 anni, vincitore nel 2007 delloscar quale miglior attore non protagonista per Little Miss Sunshine, con altre quattro nomination allOscar in carriera. A confermare la notizia i suoi figli Adam, ...Addio ad, premio Oscar come attore non protagonista per il film del 2006 Little Miss Sunshine , scomparso a 89 anni a San Diego, in California. Lo scrive People citando un comunicato dei tre figli ...Piero Pelù, over 50 alla riscossa AVEVA 89 ANNI Fotogallery - Morto, il nonno da Oscar di 'Little Miss Sunshine' LE IMMAGINI Fotogallery - Madonna, le prove del tour prima del ricovero IN PUGLIA Fotogallery - I protagonisti della quinta edizione di 'Porto ...

Alan Arkin, l'acclamato attore che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione in Little Miss Sunshine, è morto all'età di 89 anni.L'attore Alan Arkin morto a 89 anni: la biografia e la carriera dall'Oscar per Little Miss Sunshine alla sua partecipazione a Il Metodo Kominsky su Netflix.