Alan Arkin è morto L’attore vincitore di un premio Oscar aveva 89 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023)a 89. Attore e regista,vinto uncome miglior non protagonista nel 2007 per Little Miss Sunshine. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Morto l’attore Alan Arkin, premio Oscar per Little Miss Sunshine la Repubblica

