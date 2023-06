Al via i lavori per il tunnel sub - portuale di Genova

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ahanno preso il via iper la realizzazione delsub -, una maxi opera da circa 900 milioni di euro, finanziata interamente da Autostrade per l'Italia, che velocizzerà i ...

... venga approvata dal Parlamento nel più breve tempo possibile dando ila quel miglioramento della compliance tra cittadini e fisco del quale gioverà tutta l'economia del Paese". Aisono ...... venga approvata dal Parlamento nel più breve tempo possibile dando ila quel miglioramento della compliance tra cittadini e fisco del quale gioverà tutta l'economia del Paese". Aisono ...A Genova hanno preso ilper la realizzazione del tunnel sub - portuale, una maxi opera da circa 900 milioni di euro, finanziata interamente da Autostrade per l'Italia, che velocizzerà i collegamenti tra il ...

Al via lavori per maxi-diga di Pietrarossa: fornirà di acqua piana di Catania Quotidiano di Sicilia

Genova, 30 giu. (askanews) - A Genova hanno preso il via i lavori per la realizzazione del tunnel sub-portuale, una maxi opera da circa 900 ...Una pioggia di lavori di manutenzione delle carreggiate e delle gallerie determinerà chiusure e deviazioni: meglio conoscerle in anticipo ...