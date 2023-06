Al Nassr | Ziyech non supera le visite mediche | adesso cambia tutto

(Di venerdì 30 giugno 2023) Hakim, centrocampista di proprietà del Chelsea, non avrebbeto lecon l’AlHakim, centrocampista di proprietà del Chelsea, non avrebbeto lecon l’Al. Stando alle ultime indiscrezioni, ora il suo ricco trasferimento in Arabia Saudita rischia di saltare, con il club arabo che ora non vorrebbe più versare i 17 milioni di euro pattuiti con il Chelsea.

...momento facile per l' Al. Prima l'offerta recapitata all' Inter per Marcelo Brozovic , rifiutata dai nerazzurri perché inferiore a quanto pattuito domenica scorsa, ora l'intoppo Hakim. ...AL -, SALTA: IL MAROCCHINO NON HA SUPERATO LE VISITE I motivi non sono stati specificati, ma il giocatore, almeno per il momento, farà ritorno a Londra e resterà al Chelsea in attesa di ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

Calcio: media, Ziyech non passa le visite mediche con l'Al-Nassr Agenzia ANSA

Il passaggio di Hakim Ziyech dal Chelsea ai sauditi del Al-Nassr sembrava un affare ormai chiuso ma, secondo quanto scrivono il Mirror ed i media locali, l'esterno marocchino non ha superato le visite ...