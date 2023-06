Al Leonardo Da Vinci di Fiumicino è stato conferito per il quinto anno di seguito il ' Best Airport Awards 2023'

L'episodio è accaduto sul vialeDa, dove la scena è stata ripresa con il cellulare da altri automobilisti. I tre ventenni sono stati individuati e sanzionati dalla polizia municipale, ...'Questo risultato - ha detto - si aggiunge al riconoscimento deldache per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio espressa ...La narrazione di Unger esplora abilmente la cerchia artistica di Lorenzo, con nomi luminari comeda, Botticelli, Poliziano e Michelangelo. In nome dei Medici introduce i lettori nell'...

Leonardo da Vinci testimonial di Confindustria Il giornale dell'Arte

Sono stati individuati e sanzionati i tre ventenni che viaggiavano in auto sulla Tangenziale di Prato trasportando un coetaneo sul tettuccio del veicolo, aggrappato ai finestrini aperti “Volevamo fest ...Sono stati tutti individuati e sanzionati dalla polizia municipale gli occupanti di una Renault Clio che era stata filmata mentre percorreva la tangenziale della città di Prato con un passeggero sdrai ...