Al Consiglio Ue il no di Polonia e Ungheria sui migranti

L'Europa si divide sui migranti ala Bruxelles che si è concluso senza adottare le conclusioni sulle migrazioni dopo l'opposizione die Ungheria."Lae l'Ungheria, si sono dette contrarie sia alla sostanza che ...Purtroppo, hanno aggiunto le stesse fonti, la mediazione è fallita e Meloni lo ha brevemente riferito allo stessoe Ungheria 'Non sono delusa mai da chi difende i propri interessi ......il Parlamento e una volta trovato un compromesso sarà necessario un nuovo voto finale al... Per la, però, non è digeribile che altri - in questo caso l'Ue - possano obbligare ad ...

Consiglio Ue, salta l'accordo sui migranti: pesano i no di Polonia e Ungheria. Meloni "soddisfatta" - Scholz: "Fiducioso che tutti rispettino i patti sui migranti" - Scholz: "Fiducioso che tutti rispettino i patti sui migranti" RaiNews

"La Polonia e l'Ungheria, si sono dette contrarie sia alla sostanza che al metodo con cui si è arrivati ad approvare il Patto sulla migrazione" ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Charles ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...