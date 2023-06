Agricoltura | Lollobrigida | “Colmare gap tra domanda e offerta lavoro | consulenti centrali”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 giugno 2023) Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Ci deve essere attenzione sulle dinamiche della formazione, si deve investire sugli istituti agrari e alberghieri in cui creiamo profili eccellenti, e pronti a entrare subito nel mondo del. Mondo in cui inesiste una divaricazione tra gli imprenditori che chiedono occupazione, anche di grande livello, e un’che invece è ridotta. Sto lavorando con il ministro delCalderone per incentivare un modello di sviluppo che si presti ad affrontare nuove opportunità di. E il ruolo deldelè strategico in questa prospettiva per superare questo gap”. Lo ha detto Francesco, ministro dell’, della sovranità alimentare e delle ...