Agricoltura | cambiamenti climatici e uso del suolo | da Fondazione Cariplo nuovo bando

(Di venerdì 30 giugno 2023) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Uso dele cambiamento climatico, sono questi i due macro temi al centro di uno dei bandi dellain uscita ad inizio luglio. L'intervento rientra nella programmazione dell'ente filantropico di via Manin sviluppata a cavallo tra il 2020 e il 2021 con la quale si richiedeva ad organizzazioni sia pubbliche che private di mettere in condivisione banche dati per poter avviare dei percorsi di ricerca comuni. Ad aver aderito, tra gli altri, laOsservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS: ''La nostra organizzazione – spiega Cristina Lavecchia, direttrice dell'Osservatorio – è un ente meteorologico che si occupa di meteorologia applicata. La nostra rete di monitoraggio consta di circa cinquanta stazioni di rilevamento su scala nazionale, di cui circa venti sono ...

'Le attuali proiezioni comunitarie a favore del Green Deal e del contrasto aiclimatici ... In tal senso verranno esplorati i requisiti di idoneità aziendale ad applicazioni di3.Un uso più razionale dell'acqua per l'è fondamentale per questo settore di eccellenza, anche in considerazione deiclimatici che, come abbiamo visto quest'anno, causano ...'L'non produce solo prodotti agricoli e trasforma prodotti ma crea valore aggiunto per ... Davanti a noi abbiamo sfide complicate a partire daiclimatici e dalla transizione ...

Agricoltura, cambiamenti climatici e uso del suolo: da Fondazione ... Entilocali-online

Oltre a mitigare i picchi di caldo e ridurre l’inquinamento le aree verdi servono a creare spazi di incontro e di relax termico ...IIDEA donerà simbolicamente ad ogni ente, impresa o libero professionista partecipante a First Playable 2023 un albero di Paulownia.