(Di venerdì 30 giugno 2023) Nei campi a spezzarsi la schiena per più di dieci ore, senza regole, diritti, un giusto salario: sono le storie raccolte dalla Flai Cgil Campania, nell’ambito del progetto Diagrammi Sud, first appeared on il manifesto.

Agricoltura, «basta irregolarità, lavoro precario e caporalato» Il Manifesto

Le piogge di maggio e giugno allontanano l’emergenza ma i consorzi di bonifica avvisano: «Corsi d’acqua sotto la media, aumenterà il fabbisogno» ...Statoquotidiano.it – Foggia, 28 giugno 2023. Necessario creare condizioni di sicurezza per i lavoratori nel settore dell’agricoltura, conoscere e prevenire i rischi nell’ambito del lavoro agricolo e f ...