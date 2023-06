Aereo effettua atterraggio di emergenza senza carrello anteriore | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 giugno 2023) UnDeltaundiall'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, Nord Carolina, con ilrotto. È successo questa mattina intorno alle 8:40. L'aeroporto ha chiuso la pista e sta attualmente lavorando alla rimozione dell'. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono riusciti a sopravvivere. I clienti e l'equipaggio sono scesi dall'e sono stati portati al terminal su un autobus. «Niente è più importante della sicurezza dei nostri clienti e delle persone», ha affermato Delta in una nota. «Ci scusiamo con i nostri clienti per quello che hanno vissuto».