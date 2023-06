Acqua Pubblica | De Luca la privatizza alla fonte

(Di venerdì 30 giugno 2023). Il Coordinamento campano: Nelle intenzioni della Regione Campania una società mista pubblico-privata per la gestione Ieri pomeriggio una delegazione del Coordinamentodella Campania ha incontrato l’assessore all’ambiente e vice presidente regionale Fulvio Bonavitacola. L’incontro è avvenuto in seguitopetizione lanciata dal Coordinamento (la petizione può essere ancora firmata su https://chng.it/wJ8ZvQsZqj ) in cui si chiede una gestione della Grande Adduzione dell’in Campania attraverso un soggetto totalmente pubblico. La Grande Adduzione comprende la grande distribuzione dell’proveniente dalle sorgenti del Garigliano, del Biferno, di Cassano Irpino e della diga di Campolattaro e serve 4 milioni di cittadini ...

... la navigazione marittima, aereonautica, l'energia e persino la saluteè vero anche e ... Pensiamo alla produzione del cibo, alla purificazione dell'ma anche ad un fenomeno importantissimo:...... ha annunciato di voler tornare in piazza, a luglio, a un anno dal suo insediamento, per parlare ai cittadini di temi importanti: sanità, scuola, Cosmari e gestionedell'. Comunicazioni ...... ha completamente cambiato la linea di chiarezza e trasparenza sull'approvando il bilancio consuntivo di Talete'. 'E non sono bastate i suoi tentativi di arrampicarsi sugli specchi per ...

COORDINAMENTO ACQUA PUBBLICA CAMPANA: “DE LUCA ... TV Sette Benevento

Ieri pomeriggio una delegazione del Coordinamento Acqua Pubblica della Campania ha incontrato l’assessore all’ambiente e vice presidente regionale Fulvio Bonavitacola. L’incontro – si legge in una not ...La richiesta ha generato un errore, riprovare in un secondo momento, o provare a ricaricare la pagina. We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process pers ...