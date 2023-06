Acqua Bene Comune | “De Luca privatizza l’acqua direttamente dalla fonte”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIeri pomeriggio una delegazione del CoordinamentoPubblica della Campania ha incontrato l’assessore all’ambiente e vice presidente regionale Fulvio Bonavitacola. L’incontro è avvenuto in seguito alla petizione lanciata dal Coordinamento (la petizione può essere ancora firmata su https://chng.it/wJ8ZvQsZqj ) in cui si chiede una gestione della Grande Adduzione dell’in Campania attraverso un soggetto totalmente pubblico. La Grande Adduzione comprende la grande distribuzione dell’proveniente dalle sorgenti del Garigliano, del Biferno, di Cassano Irpino e della diga di Campolattaro e serve 4 milioni di cittadini campani. L’amministrazione Decon la delibera di giunta n. 312 del 31/05/2023 ha previsto, invece, “di creare – si legge in una nota del Comitato Sannita ...

...chiarita e anche quella cosa che ci faceva dormire poco di notte finirà in una bolla d'. Dal punto di vista fisico , siamo tonici e pronti a qualsiasi impresa. I single, poi, farannoad ...Il consiglio è di avere sottomano sempre una bottiglietta d'da sorseggiare in diverse ... L'organismo per funzionareinvece necessita del sonno regolare di almeno otto ore al giorno . Se non ...Come accennavo, ne è passata disotto i ponti, e sono certo che oggi nessun cattedratico ... se non avessi una quarta di reggiseno e non avessi il sedere che ho, andrebbe tuttoA una che ha ...

Acqua Bene Comune: "De Luca privatizza l'acqua direttamente dalla ... anteprima24.it

Domani inizia luglio, mese nel quale tanti partiranno per mare o montagna, in vista delle loro ferie. Potrebbe essere utile scoprire cosa ha in riservo ...Quello che c'è da sapere sul "tonno dei poveri", i benefici della palamita e i modi per cucinarla. Cosa mangiare a dieta