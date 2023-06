Accordo delle opposizioni sul salario minimo. Ma Calenda firma una nota a parte

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una proposta unica che verrà depositata alla Camera nei prossimi giorni, per ribadire “la necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezzaretribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell’inflazione”.to: Giuseppe Conte (Movimento 5 stelle), Nicola Fratoianni (Sinistra italiana), Matteo Richetti (Azione), Elly Schlein (Partito democratico), Angelo Bonelli (Europa Verde) e Riccardo Magi (+ Europa). La prima notizia è dunque l’raggiunto dallesul, con unadiffusa questa mattina. La seconda è l’assenza dall’elenco deitari di Carlo, che definisce sì “equilibrata” la proposta, dicendo quindi che la appoggerà, ma lo fa a ...