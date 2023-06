ABS e Danieli al fianco di ASUFC per riqualificare le sale operatorie e angiografo all’ospedale di Udine

Leggi su udine20

(Di venerdì 30 giugno 2023) La cura per il proprio territorio passa anche dall’attenzione alla salute dei cittadini che lo abitano. È all’insegna di questo principio l’iniziativa portata avanti da ABS-Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. e& C. Officine Meccaniche S.p.A. che permetterà aduna riqualificazione delledell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Nel dettaglio, l’intervento rientra nella “Manutenzione straordinaria spazi al piano seminterrato” e vedrà la riqualificazione delledel padiglione cinque con l’installazione di un. Il macchinario sarà allestito nella nuova sala emodinamica e destinato principalmente ad interventi di elettrofisiologia, risultando utile anche per interventi di emodinamica e/o impianti di valvole ...