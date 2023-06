Abodi ai Giochi Europei | “Significato profondo in questa fase storica”

(Di venerdì 30 giugno 2023) CRACOVIA – “Si tratta di un’Olimpiade continentale, si riaffermano i valori dell’Europa. Tra le tante cose ben organizzate, forse manca la presenza delle giovanissime generazioni”. E’ quanto ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea(foto), in visita a “Casa Italia” a Cracovia. L'articolo L'Opinionista.

CRACOVIA - "Si tratta di un'Olimpiade continentale, si riaffermano i valori dell'Europa. Tra le tante cose ben organizzate, forse manca la presenza delle ...''Questi Giochi Europei si inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le qualificazioni olimpiche e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per Carte olimpic ...