Abbonamenti Atalanta 2023-2024 | fine seconda fase | 10 748 prelazioni nerazzurre

(Di venerdì 30 giugno 2023) I numeri registrati dalla Campagnadell’per quanto concerne la stagione nerazzurraContinua a gonfie vele la Campagnadell’, sia nelle varie ricevitorie Vivaticket che online. Come riportato dal sito ufficiale, alladelladi prelazione, si è toccata quota 10.748 abbonati. Un risultato in continua crescita nonostante l’assenza della Curva Sud.

di Fabio Gennari Sono 1.289 su 2.578 aventi diritto i tifosi che durante la seconda fare della campagnanerazzurra hanno trovato un nuovo posto allo stadio. Si tratta di chi aveva un abbonamento in Curva Morosini e Distinti Sud, due settori che con la riqualificazione dello stadio in atto ...La seconda fase di prelazione della campagnadell'si è chiusa a quota 10.748 tessere rinnovate. La prima fase, con la conferma del posto per Tribuna Centrale, d'Onore, Rinascimento Coperta e Scoperta e Curva Nord (esaurita) ...Articoli più letti Netflix non si dà pace con glidi Alessandro Patella Come funziona ... i croati Pasalic () e Basic (Lazio), il polacco Praszelik del Verona e il venezulano Rincon ...

Atalanta, chiusa la Fase 2 degli abbonamenti: ecco il dato Calcio Atalanta

Si e' chiusa a quota 10.748 tessere rinnovate la seconda fase di prelazione della campagna abbonamenti dell'Atalanta, che da sabato 24 a oggi (alle ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...