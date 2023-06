A Lampedusa 3 279 migranti | hotspot sovraffollato

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sono 3.279 iospiti dell'di, otto volte la capienza prevista di 400 persone, dove sono stati portati anche i 252 giunti durante la notte. La struttura è sovraffollata nonostante ieri, con i traghetti di linea per Porto Empedocle e le motovedette delle Fiamme Gialle che hanno fatto rotta su Pozzallo e Porto Empedocle, siano stati trasferiti complessivamente 697 ospiti. Per stamani, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto lo spostamento di 250 persone con la motonave Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Altre 100, equamente divisi su due motovedette della Capitaneria di porto, andranno a Trapani e Catania.