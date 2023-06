A Kiev i supermissili Atacms | Possono colpire in Russia Usa verso l' invio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Gli Stati Uniti stanno valutando la consegna all'Ucraina di un sistema missilistico a lungo raggio, l', capace difino a 300 chilometri di distanza. E gli ucraini pensano di usarlo per attaccare la Crimea. Lo scrive il Wall Street Journal che cita funzionari americani, europei e di. Questo sistema di difesa missilistica ha una gittata fino a 300 chilometri e può essere in grado dimolto dietro le linee del fronte, anche in territorio russo. Finora il presidente americano Joe Biden non ha ancora firmato il trasferimento, anche perché alcuni funzionari statunitensi temono che l'Ucraina possa usarlo peril territorio russo e intensificare il conflitto. I missili, lanciati dal lanciatore Himars, consentirebbero alle forze ucraine di ...