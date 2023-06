A Firenze l' alta velocità non avrà più ostacoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) In Toscana il gruppo FS sta rapidamente portando avanti i lavori che porteranno alla realizzazione del Passante AV di. Alle opere del Passante è dedicato un Infopoint multimediale attivato dal 22 maggio ain via Circondaria 32, presso il cantiere della stazione Belfiore. Attraverso un indirizzo e-mail dedicato è anche possibile prenotare visite organizzate ai cantieri di Belfiore e Campo di Marte. Questo punto informativo, dopo quelli di Genova e Messina, rappresenta il terzo tassello del Progetto “Cantieri Parlanti”. Le opere in programma nel capoluogo toscano, aggiudicati nel novembre 2022 al “Consorzio Florentia” (Pizzarotti e Saipem), consistono nel sottoattraversamento ferroviario della città, che consentirà una separazione dei flussi tra i treni regionali e quelli ad, e ...