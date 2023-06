A Copenaghen il Congresso mondiale degli architetti

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – 'Futuri sostenibili – Non lasciare indietro nessuno' è il tema del, promosso dall’Unione internazionale(Uia), in programma adal 2 al 6 luglio, con al centro i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Nelle sei sessioni tematiche – Design for Climate Adaption; Rethinking Resources; Design for resilient communities; Design for health; Design for inclusivity; Design for partnership for change – verrà fatto il punto su come l’architettura abbia un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi 17 obiettivi. “Il dibattito sul ruolo dell’architettura – ha sottolineato Francesco Miceli, presidente del Consiglio nazionale, pianificatori, paesaggisti e ...