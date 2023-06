A Bologna abbiamo parlato di guerra in Ucraina | un confronto che sa di sollievo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Da quando il conflitto a “bassa intensità” tra Russia enel Donbass, iniziato circa dieci anni fa, con l’invasione dell’esercito russa il 24 febbraio 2022 è diventato unaa tutto campo, il mondo occidentale rappresentato da Usa, Nato ed Europa si è schierato univocamente a sostegno delle ragioni dell’, fornendo al paese occupato armi e ogni genere di aiuto per poter resistere e contrattaccare il nemico. Milioni di profughi ucraini sono stati accolti in tutt’Europa in un’ondata di solidarietà. L’identificazione della Russia di Putin come unico responsabile dellanon ha conosciuto tentennamenti, così laè entrata di forza nel cuore dell’Europa, aprendo nuove profonde divisioni e riaprendo vecchie ferite che sembravano superate dalla storia. Una ...