A Bagnoli ora si può andare in spiaggia | ma niente tuffi nell’acqua sporca

Napoli . 'Dopo una bonifica eterna mai portata a termine a, dopo propagande politiche di decenni,la spiaggia diè tornata ai cittadini, a detta del Sindaco, ma non si può scavare per l'ombrellone, non ci si può fare il bagno, e bisogna stare attenti anche a dove si mettono i piedi. Le ...Oltre al Galles, dove andavo, e a Napoli dove vivevo, lei mi portava a, che era come in ... Più tardi ho capito che mi sento straniero ovunque, è così anche". A Napoli Sorrenti incontrò la ...Fu quel passaggio che ha consentito all'Italia di uscire dall'emergenza: al posto del plenipotenziario che si occupava di investimenti, banche, imprese decotte, Ilva, villaggi turistici,, ...

Napoli, il lido comunale di Bagnoli riapre al pubblico: «Mai più degrado» ilmattino.it

Per rinfrescarsi sotto il sole ardente ci sono otto docce pubbliche. Il mare, però, dovrebbe essere guardato da lontano ...Sabato 24 giugno 2023 Lele Bagnoli, in compagnia dell'amico drytooler Filip Princi, ha ripetuto A Line Above the Sky D15 nella grotta di Tomorrow’s World.