99 Lune 2022 L’erotismo presentato a Cannes 2022

(Di venerdì 30 giugno 2023) Salutato acome film scandalo, 99è stato una delle vere sorprese del festival, e non solo per i suoi aspetti più trasgressivi: dietro l'apparenza di un racconto erotico a tratti estremo, si nasconde infatti un'intensa storia d'amore tra due anime solitarie, alla continua ricerca della libertà ma anche di un posto nel mondo. Source

... Giorgio Amadori) 29 giugno 99- Svizzera- 110 - ( la recensione ) - 2.7/5 (Federico Rizzo) Falcon Lake - Francia, Canada- ( la recensione ) - 4.3/5 (Carlo Valeri) La folle vita - ...Presentato a Cannes, il film ha comunque fatto parlare di sé per le sequenze di sesso, a ... Una definizione forse frettolosa, ma è innegabile che 99abbia, dietro la sua oscurità, le sue ...Dopo aver toccato l'acqua con Il canto delle balene (2021/22), la terra con Natura est vita (/23), il Teatro Sociale di Como si avvicina a una nuova Stagione Notte che affronterà la ...alle, un ...

99 lune (2022) Filmscoop

99 Lune, vale a dire circa otto anni, è il titolo del film del regista svizzero Jan Gassmann ad alta intensità erotica per scene hard, ma per nulla morboso. (ANSA) ...11Lune compie diciannove anni. Teenager è un termine che in inglese corrisponde all’italiano adolescente, segna la fine di un’età e il passaggio all’età ...